Bundesliga heute: Leipzig - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Leipzig - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

Holstein Kiel kämpft in dieser Saison mit defensiven Problemen und hat mit 70 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga. Nur fünf Bundesliga-Neulinge kassierten in den ersten 29 Spielen ihrer Premierensaison mehr Gegentore. Trotz dieser Schwäche hat Kiel als einziger Verein in dieser Bundesliga-Saison in jedem Auswärtsspiel getroffen, was ihnen jedoch nur einen Sieg in 14 Partien einbrachte. Mit 18 Punkten nach 29 Spielen steht Kiel vor einer schwierigen Aufgabe, die Klasse zu halten, da noch nie ein Verein mit so wenigen Punkten zu diesem Zeitpunkt die Klasse gehalten hat.

Leipzigs Offensivkraft: Ridle Baku und Xavi Simons

Ridle Baku hat in den letzten beiden Bundesliga-Spielen mit drei direkten Torbeteiligungen auf sich aufmerksam gemacht und ist damit ein wichtiger Faktor in Leipzigs Offensive. Kein anderer Spieler zog in dieser Saison so viele Sprints an wie Baku, was seine Dynamik und Einsatzbereitschaft unterstreicht. Leipzig muss jedoch auf Xavi Simons verzichten, der mit einer Gelbsperre ausfällt. Simons hat in dieser Rückrunde fünf Tore erzielt und ist damit Leipzigs bester Torschütze, was seine Abwesenheit umso schwerer wiegen lässt.