Bundesliga heute: Leverkusen - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer Leverkusen will im Titelrennen der Bundesliga Druck auf den Tabellenführer FC Bayern machen. Der Titelverteidiger, der am Abend den Erzrivalen Borussia Dortmund empfängt, könnte bis auf drei Punkte an die Münchner heranrücken.