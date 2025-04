Bundesliga heute: Mainz - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.04.2025 • 12:30 Uhr Der FSV Mainz 05 empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FSV Mainz 05 geht mit einer beeindruckenden Heimserie in das Duell gegen Holstein Kiel. Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen ist seit neun Bundesliga-Heimspielen unbesiegt und stellt mit nur 31 Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga. Diese defensive Stabilität wird gegen die offensiv gefährlichen Kieler von entscheidender Bedeutung sein, allerdings fehlt Dominik Kohr weiter rotgesperrt. Mainz spielt mit 45 Punkten nach 27 Spielen seine bislang beste Bundesliga-Saison. Besonders bemerkenswert ist, dass Mainz seine letzten fünf Bundesliga-Niederlagen an einem anderen Tag als Samstag kassierte, was für das heutige Spiel optimistisch stimmt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mainz - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Holstein Kiel, trainiert von Marcel Rapp, hat in dieser Saison in jedem Auswärtsspiel getroffen, was ihnen eine gewisse Gefahr im Angriff verleiht. Trotz ihrer schwachen defensiven Bilanz mit 67 Gegentoren, die die schlechteste der Liga ist, haben die Störche gezeigt, dass sie auswärts immer für ein Tor gut sind. Diese offensive Fähigkeit wird gegen Mainz entscheidend sein, um Punkte zu sammeln und den Rückstand auf den Relegationsplatz zu verkleinern. Kiel steht mit fünf Punkten Rückstand auf Platz 16 unter Druck, doch die historische Möglichkeit, diesen Rückstand noch aufzuholen, gibt ihnen Hoffnung.

Spieler im Fokus: Nadiem Amiri und die Einwechselspieler

Ein Spieler, der bei Mainz besonders im Fokus steht, ist Nadiem Amiri, der in seinen letzten vier Bundesliga-Spielen an vier Toren direkt beteiligt war. Mit insgesamt zehn Scorerpunkten in dieser Saison ist er eine wichtige offensive Kraft für die 05er. Auf der anderen Seite hat Holstein Kiel die Besonderheit, dass ihre Einwechselspieler im Schnitt auf die meisten Einsatzminuten kommen. Diese taktische Flexibilität könnte im heutigen Spiel eine entscheidende Rolle spielen, insbesondere wenn Marcel Rapp frühzeitig Anpassungen vornehmen muss, wie bereits mehrfach in dieser Saison geschehen.

Historische Bilanz und taktische Herausforderungen

Die historische Bilanz spricht für Mainz, die ihr erstes Bundesliga-Spiel gegen Holstein Kiel in der Hinrunde mit 3:0 gewannen. Dennoch bleibt die Herausforderung bestehen, da Mainz zu Hause in der Vergangenheit Schwierigkeiten gegen Bundesliga-Neulinge hatte, wie die Statistik zeigt. Die taktische Herausforderung für Bo Henriksen wird darin liegen, die Heimstärke zu nutzen und gleichzeitig die offensive Gefahr der Kieler zu neutralisieren. Marcel Rapp hingegen muss die defensive Schwäche seiner Mannschaft adressieren und gleichzeitig die offensive Stärke ausspielen, um gegen die gut organisierte Mainzer Defensive erfolgreich zu sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.