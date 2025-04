Bundesliga heute: Mainz - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.04.2025 • 12:23 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FSV Mainz 05 steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie den VfL Wolfsburg in der MEWA Arena empfangen. Die Mainzer haben in den letzten 18 Bundesliga-Duellen mit den Wölfen nur dreimal gewonnen und blieben in der Hälfte dieser Begegnungen ohne Torerfolg.

Besonders in den Heimspielen gegen Wolfsburg konnten die Mainzer in der Vergangenheit selten punkten, wobei das letzte Aufeinandertreffen in der Vorsaison mit einem 1:1-Unentschieden endete. Unter Trainer Bo Henriksen befindet sich Mainz aktuell in einer Durststrecke, da sie in den letzten vier Bundesliga-Spielen keinen Sieg einfahren konnten und nur zwei von zwölf möglichen Punkten holten.

Trotz der jüngsten Formschwäche kann Mainz 05 auf eine beeindruckende Heimserie bauen. Die Mannschaft ist seit zehn Bundesliga-Heimspielen unbesiegt, was die längste Serie der Liga darstellt. Diese Heimstärke wird entscheidend sein, um gegen den VfL Wolfsburg zu bestehen, der seinerseits mit vier Niederlagen in Serie anreist.

Die Wölfe haben zuletzt in der Saison 2021/22 eine ähnliche Negativserie erlebt. Ein Lichtblick für Wolfsburg ist jedoch ihre Fähigkeit, nach Standardsituationen zu treffen, wobei sie mit 20 Treffern aus solchen Situationen den Ligabestwert teilen.

Individuelle Leistungen und Schlüsselspieler

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Wolfsburgs Jonas Wind, der vor seinem 100. Bundesliga-Einsatz steht. Obwohl er seit zehn Spielen ohne direkte Torbeteiligung ist, hat er gegen Mainz 05 bereits sechs Tore erzielt – mehr als gegen jeden anderen Klub. Auf der anderen Seite wird Mainz auf Paul Nebel verzichten müssen, der gesperrt fehlt.

Nebel ist mit acht Toren der zweitbeste Torschütze der Mainzer in dieser Saison, hinter Jonathan Burkardt. Sein Fehlen könnte die Offensive der Mainzer erheblich schwächen, die ohnehin nur 48.13% ihrer Zweikämpfe gewinnen – eine Quote, die nur von Wolfsburg unterboten wird.

Defensive Stärken und taktische Herausforderungen

Mainz 05 kann sich auf eine stabile Defensive verlassen, die in dieser Bundesliga-Saison nur 34 Gegentore kassierte – nur der FC Bayern München ist defensiv stärker. Besonders in der zweiten Halbzeit sind die Mainzer schwer zu knacken, da sie ligaweit die wenigsten Gegentore in dieser Spielhälfte hinnehmen mussten. Diese defensive Stärke wird gegen Wolfsburgs Angriff, der nach der Pause die zweitmeisten Tore erzielte, auf die Probe gestellt. Ralph Hasenhüttl wird versuchen, die Vielseitigkeit seines Teams zu nutzen, das bereits 17 verschiedene Torschützen in dieser Saison aufweisen kann, um die Mainzer Abwehr zu überwinden.

