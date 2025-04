Bundesliga heute: St. Pauli - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.04.2025 • 12:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz zum FC St. Pauli ins Millerntor-Stadion. In allen bisherigen acht Bundesliga-Auswärtsspielen gegen die Kiezkicker erzielten die Fohlen mindestens ein Tor, eine Leistung, die ihnen bei keinem anderen aktuellen Bundesligisten gelang. Mit einem Sieg könnte Gladbach zum zweiten Mal nach der Saison 1977/78 beide Saisonduelle gegen St. Pauli für sich entscheiden. Trainer Gerardo Seoane hat zudem eine makellose Bilanz gegen Aufsteiger, denn in seinen bisherigen elf Bundesliga-Spielen gegen solche Teams blieb er ungeschlagen.

Der FC St. Pauli kämpft in dieser Saison mit einer besorgniserregenden Heimschwäche. Nach 13 Heimspielen haben die Kiezkicker lediglich zwölf Punkte gesammelt, so wenige wie nie zuvor in ihrer Oberhaus-Geschichte. Zwar gelang zuletzt ein Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim, doch zwei Heimsiege in Folge blieben ihnen in dieser Saison bisher verwehrt. Die Offensive von St. Pauli ist ebenfalls ein Sorgenkind, mit nur 22 erzielten Toren in der laufenden Saison, davon lediglich acht im heimischen Stadion.

Gladbachs aktuelle Form und Auswärtsserie

Borussia Mönchengladbach befindet sich in einer starken Formphase und hat die letzten zwei Bundesliga-Spiele gewonnen. Drei Siege am Stück gab es für die Fohlen zuletzt im Juni 2020. Seit Beginn des 18. Spieltags holte Gladbach 19 Punkte, eine Leistung, die zuletzt in der Saison 2016/17 erreicht wurde. Besonders beeindruckend ist die aktuelle Auswärtsserie der Fohlen, die ihre letzten vier Bundesliga-Auswärtsspiele in Serie gewonnen haben. Innerhalb einer Saison gelang ihnen dies zuletzt vor 30 Jahren, in der Saison 1994/95.

Offensiv- und Defensivstatistiken im Fokus

In der Offensive kann Borussia Mönchengladbach auf Alassane Plea bauen, der zuletzt beim 1:0 gegen RB Leipzig sein zehntes Tor in dieser Bundesliga-Saison erzielt hat. Plea war im März an sechs Toren direkt beteiligt, zugleich Bestwert im Oberhaus. Die Fohlen erzielten zudem zehn Kopfballtore, ein geteilter Liga-Höchstwert. Im Gegensatz dazu traf der FC St. Pauli erst zweimal per Kopf, was den Liga-Tiefstwert darstellt. Defensiv ist Gladbach ebenfalls stark, denn sie ließen in der laufenden Saison erst ein Kopfballgegentor zu, ein Liga-Bestwert. St. Pauli hingegen holte als einziges Team in dieser Saison noch keinen Punkt nach einem Rückstand.

Wird FC St. Pauli gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

