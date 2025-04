Bundesliga heute: St. Pauli - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC St. Pauli empfängt am heutigen Sonntag Bayer 04 Leverkusen im Millerntor-Stadion, und die Kiezkicker können auf eine bemerkenswerte historische Bilanz gegen die Werkself zurückblicken. In den ersten zehn Pflicht-Heimspielen gegen Leverkusen blieb St. Pauli ungeschlagen, mit sieben Siegen und drei Unentschieden. Diese Serie endete jedoch im November 2010, als Leverkusen mit einem knappen 1:0-Sieg die Oberhand behielt. Trainer Alexander Blessin wird darauf hoffen, dass seine Mannschaft an die alte Heimstärke anknüpfen kann, um den amtierenden Meister erneut herauszufordern.

St. Pauli zeigt sich in dieser Saison zuhause stabil und ist seit zwei Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. Ein drittes Spiel ohne Niederlage in Folge wäre ein Novum für die Kiezkicker in dieser Saison. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt die Offensive von St. Pauli eine Schwachstelle, mit nur 25 erzielten Toren in 29 Spielen – ein Vereinsnegativrekord. Danel Sinani, der zuletzt sein zweites Saisontor erzielte, könnte erneut eine Schlüsselrolle spielen, nachdem er in der Hinrunde beim 1:2 in Leverkusen den Anschlusstreffer vorbereitet hatte.