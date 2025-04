Bundesliga heute: Stuttgart - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.04.2025 • 12:30 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag treffen der VfB Stuttgart und der SV Werder Bremen zum 112. Mal in der Bundesliga aufeinander. Dieses traditionsreiche Duell gehört zu den am häufigsten ausgetragenen Begegnungen in der Geschichte der Liga, nur die Partien des FC Bayern gegen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach fanden häufiger statt.

Seit dem Wiederaufstieg von Werder Bremen im Jahr 2022 konnte das Team aus dem Norden in den fünf Begegnungen mit Stuttgart zwei Siege und zwei Unentschieden verbuchen, lediglich eine Partie ging verloren. Die Statistik spricht also für die Bremer, die unter der Leitung von Trainer Ole Werner eine solide Saison spielen.

Stuttgart - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Werder Bremen geht mit Rückenwind in die Partie, nachdem sie zuletzt zwei Bundesliga-Spiele in Folge gewinnen konnten. Diese Siegesserie ist für die Bremer in dieser Saison eine Seltenheit, zuletzt gelang ihnen dies im Dezember.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Mannschaft in den letzten beiden Spielen ohne Gegentor blieb, was unter Ole Werner erst zum zweiten Mal der Fall war. Auf der anderen Seite kämpft der VfB Stuttgart unter Trainer Sebastian Hoeneß mit einer Heimspiel-Krise.

Die Schwaben haben ihre letzten vier Bundesliga-Heimspiele verloren und damit einen Vereins-Negativrekord eingestellt, der zuletzt im Jahr 2016 zu verzeichnen war.

Spieler im Fokus: Romano Schmid und Ermedin Demirovic

Romano Schmid von Werder Bremen ist derzeit in herausragender Form und hat in seinen letzten vier Bundesliga-Spielen vier direkte Torbeteiligungen gesammelt. Der Österreicher führt zudem die Liga in der Rückrunde mit den meisten Torschussvorlagen an.

Auf der Seite des VfB Stuttgart hat Ermedin Demirovic zuletzt mit einem Dreierpack gegen den VfL Bochum auf sich aufmerksam gemacht.

Der Stürmer erzielte in den letzten vier Spielen fünf Tore und traf im Hinrunden-Duell gegen Bremen doppelt. Beide Spieler könnten entscheidende Rollen in der heutigen Partie spielen.

Jugend trifft Erfahrung: Altersunterschiede der Startformationen

Ein interessanter Aspekt des heutigen Spiels ist der Altersunterschied zwischen den Startformationen der beiden Teams. Der VfB Stuttgart stellt mit durchschnittlich 25 Jahren und 111 Tagen die jüngste Startelf der Bundesliga-Saison, während Werder Bremen mit 28 Jahren und 16 Tagen die zweitälteste Formation auf den Platz bringt.

Stuttgart setzt dabei als einziger Verein keinen Spieler über 30 Jahren ein. Diese Mischung aus Jugend und Erfahrung könnte sich als entscheidend erweisen, wenn die beiden Mannschaften in der MHPArena aufeinandertreffen. Besonders Nick Woltemade, der im Sommer 2024 von Bremen nach Stuttgart wechselte, könnte gegen seinen ehemaligen Verein eine Schlüsselrolle spielen.

Wird VfB Stuttgart gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.