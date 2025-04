Bundesliga heute: Union - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Union Berlin geht mit einer beeindruckenden Serie von fünf ungeschlagenen Bundesligaspielen in das Duell gegen den VfB Stuttgart. Unter der Leitung von Trainer Steffen Baumgart haben die Eisernen in dieser Saison bereits einen Punkt mehr gesammelt als in der gesamten vergangenen Spielzeit.