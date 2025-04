Bundesliga heute: Union - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.04.2025 • 14:30 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Union Berlin geht mit einer beeindruckenden Heimserie gegen den VfL Wolfsburg in das heutige Bundesliga-Duell. Die Eisernen haben alle ihre bisherigen Siege gegen die Wölfe in der heimischen Arena „An der Alten Försterei“ errungen und sind dort gegen Wolfsburg noch ungeschlagen. Besonders bemerkenswert ist, dass Union Berlin die letzten drei Heimspiele gegen die Niedersachsen ohne Gegentor gewinnen konnte. Diese Serie möchten die Berliner unter der Leitung von Trainer Steffen Baumgart fortsetzen, um ihre Position in der Tabelle weiter zu festigen.

Union - Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Trotz der Heimstärke hat Union Berlin in dieser Saison mit offensiven Herausforderungen zu kämpfen. Mit nur elf Toren aus 13 Heimspielen stellen die Eisernen eine der schwächsten Heim-Offensiven der Liga. Dennoch zeigt Andrej Ilic in der Rückrunde eine starke Leistung, indem er mit einer Schussgenauigkeit von 55% und einer Chancenverwertung von 27% glänzt. Diese Effizienz wird gegen Wolfsburg entscheidend sein, da die Gäste mit einer der besten Chancenverwertungen der Liga aufwarten können. Es wird spannend zu sehen, ob Union Berlin seine Chancen besser nutzen kann, um die Wolfsburger Defensive zu überwinden.

Wolfsburgs Formkrise und defensive Anfälligkeiten

Wolfsburg reist mit einer durchwachsenen Rückrundenbilanz nach Berlin. Die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl hat nur zwei der letzten zehn Spiele gewonnen und blieb zuletzt in zwei Partien in Folge torlos. Besonders problematisch für die Wölfe ist die Abgabe von 15 Punkten nach Führungen, was ihre defensive Anfälligkeit unterstreicht. Zudem kassierten sie bereits 17 Gegentore nach Standardsituationen, eine Schwäche, die Union Berlin mit ihrer Stärke bei ruhenden Bällen ausnutzen könnte. Die Wolfsburger werden alles daransetzen müssen, ihre Defensivprobleme zu beheben, um gegen die heimstarken Berliner bestehen zu können.

Duell der Zweikampfschwachen Teams

In diesem Duell treffen zwei der Teams mit der geringsten Zweikampfquote der Bundesliga aufeinander. Union Berlin und der VfL Wolfsburg gewinnen jeweils nur knapp unter 50% ihrer Zweikämpfe, was auf eine potenziell offene und umkämpfte Partie hindeutet. Beide Mannschaften werden darauf bedacht sein, ihre körperliche Präsenz zu verbessern, um im Mittelfeld die Oberhand zu gewinnen. Die Zweikampfstärke könnte entscheidend dafür sein, wer am Ende die Nase vorn hat und wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze sammelt.

Wird 1. FC Union Berlin gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.