Bundesliga heute: VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.04.2025 • 17:30 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitagabend empfängt der VfB Stuttgart den 1. FC Heidenheim in der MHPArena. Die historische Bilanz zwischen den beiden Teams ist nahezu ausgeglichen, mit drei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen für Stuttgart in sieben Pflichtspielen. Der VfB erzielte dabei insgesamt 14 Tore, was einem Schnitt von zwei Treffern pro Partie entspricht. Nach dem 3:1-Auswärtssieg in der Hinrunde könnte Stuttgart nun erstmals zwei Siege in Folge gegen die Brenzstädter feiern. Doch die aktuelle Form der Schwaben gibt Anlass zur Sorge: Sie gewannen nur eines ihrer letzten neun Bundesligaspiele und haben eine negative Differenz von 22 Punkten im Vergleich zur Vorsaison.

Stuttgart - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein Lichtblick in der durchwachsenen Saison des VfB Stuttgart ist Angelo Stiller. Der Mittelfeldspieler steht bei acht Assists in 29 Spielen dieser Bundesliga-Saison und hat in der Rückrunde mit sechs Vorlagen die meisten Assists aller Spieler erzielt, gleichauf mit Michael Olise und Pascal Groß. Stiller hat damit seine persönliche Bestleistung aus den vorherigen drei Bundesliga-Saisons übertroffen. Seine Fähigkeit, Chancen zu kreieren, könnte im Spiel gegen Heidenheim entscheidend sein, insbesondere gegen ein Team, das in der Rückrunde die meisten Niederlagen kassierte und die wenigsten Tore erzielte.

Heidenheim in der Krise: Rückrunden-Schwäche und Torflaute

Der 1. FC Heidenheim befindet sich in einer schwierigen Phase und ist mit nur acht Punkten und einer Torbilanz von -15 aus 13 Partien das schwächste Team der Rückrunde. Kein Team kassierte in der zweiten Saisonhälfte so viele Niederlagen (9) und erzielte so wenige Tore (9) wie Heidenheim. Mit 22 Punkten nach 30 Partien ist der FCH der zweitschwächste Tabellen-Sechzehnte in der Drei-Punkte-Ära. Zudem blieb Heidenheim zuletzt erstmals überhaupt in der Bundesliga in drei Partien am Stück ohne eigenen Treffer. Diese Torflaute könnte gegen Stuttgart, das nur in einer der letzten zwölf BL-Partien eine Weiße Weste behielt, jedoch enden.

Ballbesitz und Chancenverwertung: Schlüssel zum Erfolg

Der VfB Stuttgart stellte am 30. Spieltag beim 4:4 gegen Union Berlin einen neuen Vereinsrekord mit 78.5% Ballbesitz auf. Gegen den 1. FC Heidenheim, das Team mit dem zweitgeringsten Ballbesitz in dieser Bundesliga-Saison, könnte dieser Vorteil entscheidend sein. Stuttgarts Deniz Undav, der am vergangenen Spieltag seine Torflaute beendete, wird ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. In seinem letzten Spiel gegen Heidenheim erzielte er ein Tor und einen Assist. Die Schwaben müssen jedoch ihre Chancen besser nutzen, um die Punkte nach Führungen nicht erneut zu verspielen, wie es ihnen in dieser Saison bereits 23 Mal passiert ist.

