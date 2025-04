Bundesliga heute: Wolfsburg - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SC Freiburg reist mit einer beeindruckenden Bilanz in die Volkswagen Arena, denn gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten feierten die Breisgauer mehr Siege als gegen den VfL Wolfsburg. Insgesamt 17 Mal verließen die Freiburger den Platz als Sieger, darunter fünf der letzten sieben Begegnungen seit Sommer 2021. Diese Statistik unterstreicht die Herausforderung, die auf Ralph Hasenhüttl und seine Mannschaft wartet, die in den letzten Wochen mit einer schwachen Form zu kämpfen hatten.

Bundesliga: So verfolgen Sie heute Wolfsburg - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die Heimspiele des VfL Wolfsburg in der Rückrunde der aktuellen Saison verliefen alles andere als erfolgreich. Mit vier Unentschieden und zwei Niederlagen sind die Wölfe zu Hause sieglos, was nur von Holstein Kiel in dieser Saison ebenfalls erreicht wurde. Die drohende dritte Heimniederlage in Folge könnte einen neuen Tiefpunkt markieren. Im Gegensatz dazu ist der SC Freiburg seit fünf Auswärtsspielen ungeschlagen und hat dabei nur drei Gegentore kassiert, was ihre defensive Stabilität unter Julian Schuster hervorhebt.