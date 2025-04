Bundesliga heute live: Wolfsburg - RB Leipzig im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.04.2025 • 17:30 Uhr Der VfL Wolfsburg empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitagabend treffen der VfL Wolfsburg und RB Leipzig in der Volkswagen Arena aufeinander. Diese Begegnung markiert das 25. Pflichtspiel zwischen den beiden Teams, wobei RB Leipzig gegen keinen anderen Verein im Profibereich häufiger antrat. Die Sachsen konnten bisher zwölf Siege gegen die Wölfe verbuchen, was sie zu einem der erfolgreichsten Kontrahenten gegen Wolfsburg macht. In der Hinrunde dieser Bundesliga-Saison musste Leipzig jedoch eine bittere 1:5-Niederlage gegen Wolfsburg hinnehmen, konnte sich aber im DFB-Pokal-Viertelfinale mit einem knappen 1:0-Sieg revanchieren.

RB Leipzig reist mit einer durchwachsenen Auswärtsbilanz nach Wolfsburg. Die Mannschaft von Trainer Zsolt Löw ist seit sieben Bundesliga-Auswärtsspielen sieglos, was die längste Durststrecke seit Mai bis Oktober 2022 darstellt. Auf der anderen Seite hat der VfL Wolfsburg unter Ralph Hasenhüttl in dieser Rückrunde keines seiner fünf Heimspiele gewinnen können. Beide Teams kämpfen also mit ihren eigenen Herausforderungen, wenn es um Spiele außerhalb des eigenen Stadions bzw. Heimspiele geht.

Offensiv- und Defensivschwächen der Wölfe

Der VfL Wolfsburg hat in dieser Bundesliga-Rückrunde mit offensiven und defensiven Schwächen zu kämpfen. Mit nur elf erzielten Toren ist die Offensive der Wölfe eine der schwächsten der Liga, nur Heidenheim hat weniger Treffer erzielt. Gleichzeitig kassierte Wolfsburg ligaweit die meisten Gegentore nach Eckstößen und ist auch bei Standardgegentoren anfällig. Trotz ihrer Schwächen bei Flanken und Ecken, sind die Wölfe das Team mit den meisten Standardtoren in dieser Saison, was auf ihre gefährlichen Standardsituationen hinweist.

Leipzigs Effizienz bei Führungen und Rückständen

RB Leipzig hat in dieser Saison bereits 14 Punkte nach Führungen verspielt, eine Schwäche, die nur von Wolfsburg und Stuttgart übertroffen wird. Dennoch zeigt sich Leipzig oft kämpferisch, indem sie bereits elf Punkte nach Rückständen holten, darunter drei im letzten Spiel gegen Hoffenheim. Besonders hervorzuheben ist Benjamin Sesko, der mit seinen 16 direkten Torbeteiligungen (11 Tore, fünf Assists) eine Schlüsselrolle in der Offensive der Sachsen spielt. Sein Elfmeter im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Wolfsburg sicherte Leipzig den Einzug ins Halbfinale und unterstreicht seine Bedeutung für das Team.

