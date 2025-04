Bundesliga: Restprogramm von BVB und Co. im Kampf um Champions League und Europa League

Der Kampf um die Champions-League-Qualifikation in der Bundesliga könnte spannender nicht sein und plötzlich liegt auch der BVB wieder in aussichtsreicher Position. SPORT1 verschafft Ihnen den Überblick über das Restprogramm.

Die letzten vier Spieltage in der Bundesliga stehen an und der Kampf um die Qualifikation für das internationale Geschäft hat es in sich.