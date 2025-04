Bundesliga: Süle-Überraschung gegen Bayern!

Süle meldet sich gegen Ex-Klub Bayern zurück

Zuletzt hatte Süle am 15. Februar gegen den VfL Bochum von Beginn an auf dem Platz gestanden, sich dabei aber einen haarsträubenden Fehler vor einem Gegentreffer geleistet.

In der Folge saß er vier Partien in der Bundesliga über die gesamte Spielzeit auf der Bank. Zuletzt bei der 0:4-Pleite in der Champions League gegen den FC Barcelona wurde er in der Schlussphase eingewechselt.