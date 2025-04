Bundesliga: Werder-Boss sehnt sich nach HSV-Duellen

Werder-Boss Clemens Fritz hofft auf eine Rückkehr des Hamburger SV in die Bundesliga. Nach dem Pokal-Halbfinalsieg der Bremer Frauen gegen den HSV äußerte er sich hoffnungsvoll über ein mögliches Nordderby in der kommenden Saison.

„Ich würde mich freuen, wenn der HSV wieder aufsteigt. Das sind doch die Spiele, die wir alle sehen wollen – in Bremen und in Hamburg“, erklärte der Geschäftsführer Fußball im Gespräch mit SPORT1 . Die Kulisse von 57.000 Zuschauern im Volksparkstadion hatte den Werder-Boss beeindruckt und an alte Zeiten erinnert.

Fritz wünscht sich Derby Werder-HSV zurück

Fritz, der als Spieler selbst zahlreiche Nordderbys erlebte, erinnerte sich mit Begeisterung an die emotionsgeladenen Duelle der Vergangenheit. Der ehemalige Kapitän der Bremer verbrachte elf Jahre seiner aktiven Karriere an der Weser und kennt die besondere Atmosphäre dieser Begegnungen aus erster Hand.

„Sind ein Verein, der Transfereinnahmen generieren muss“

Seit Sommer 2024 ist Fritz als Geschäftsführer bei Werder Bremen am Ruder und verantwortet einen notwendigen Umbruch. Er räumte offen ein, dass man an einer Kaderverjüngung nicht vorbeikomme und dies ehrlich eingestehen müsse.

Doch der gebürtige Erfurter hatte auch positive Nachrichten zu vermelden: „Es ist schon so, dass wir eine gewisse Handlungsfreiheit haben. Wir hatten Jahre, in denen das nicht möglich war und in denen wir erst Transfereinnahmen erwirtschaften mussten, um Geld in die Hand zu nehmen.“