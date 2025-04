Bemerkenswerter Transfer in der Bundesliga

Angreifer Oliver Burke wird den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zum Saisonende verlassen. Das bestätigte der Klub am Mittwoch, Burke habe ein Angebot für eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages abgelehnt. Medienberichten zufolge steht Ligakonkurrent Union Berlin vor einer Verpflichtung des 28-Jährigen. Laut einiger Portale ist der Transfer schon in trockenen Tüchern.

„Wir bedauern Olivers Entscheidung und hätten ihn auch gerne hierbehalten“, wird Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen, zitiert. In den letzten Gesprächen sei den „zuvor geäußerten Vorstellungen des Spielers entsprochen“ worden, zudem seien „die in den letzten Wochen gezeigten starken Leistungen einbezogen“ worden. „Anscheinend gibt es aber ein Angebot, dass sowohl finanziell als auch von der Laufzeit her deutlich höher ist als das unsere“, sagte Fritz: „Daher können und wollen wir auch nicht alles mitgehen.“

Laut Bild soll Burke in Berlin etwa 1,8 Millionen Euro pro Jahr verdienen - das nachgebesserte Angebot von Werder war demnach weniger als halb so hoch.

Leistungsschwankungen von Burke bei Werder

In 22 Ligapartien in dieser Saison kommt er auf fünf Tore, drei davon erzielte er in den zurückliegenden drei Spielen. Erstmals in Deutschland gespielt hatte Burke in der Saison 2016/17 bei RB Leipzig.