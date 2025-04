BVB in Hoffenheim ohne Groß - Hoffnung für Beier

Borussia Dortmund geht ohne Pascal Groß in das Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der Nationalspieler habe „eine leichte Bänderverletzung im Knie“ erlitten und stehe nicht zur Verfügung, teilte der BVB am Dienstag via X mit. Unklar ist, ob der Mittelfeldspieler länger ausfallen wird.