BVB: Kovac bangt um Spieler-Trio

Platz sieben ist „weg“ - und doch will Borussia Dortmund sich noch für den Europapokal qualifizieren. Aber es gibt personelle Probleme.

Borussia Dortmund kämpft verzweifelt um Anschluss an die Europapokalplätze, bangt aber vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) beim SC Freiburg um ein Spieler-Trio.

Der Einsatz von Stürmer Serhou Guirassy sowie der Innenverteidiger Emre Can und Niklas Süle ist fraglich. „Erst morgen wissen wir, ob alle drei überhaupt infrage kommen“, sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag.

BVB: Guirassy auf dem Weg der Besserung

„Wir gehen davon aus, dass wir ihn am Freitag integrieren können und er dann vielleicht auch zur Verfügung steht“, sagte Kovac.

Süle und Can angeschlagen - Schlotterbeck gesperrt

Ähnlich verhält es sich bei Süle („starkes Hämatom“ am Beckenkamm) und Can, der Adduktorenprobleme hat. Abwehrchef Nico Schlotterbeck und Yan Couto sind gesperrt - wieder mit Dreierkette zu spielen, könnte schwierig werden. Immerhin steht Felix Nmecha nach langer Verletzungspause vor der Rückkehr in den Kader.