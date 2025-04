BVB rückt durch Offensiv-Spektakel in die Nähe der CL-Plätze

Wichtige Punkte im Kampf um die Champions League für Borussia Dortmund. Der BVB siegte in der Bundesliga beim SC Freiburg souverän mit 4:1 (1:0) und rückt immer näher an die Königsklassenplätze heran.

Die Dortmunder scheinen gerade rechtzeitig vor dem Duell mit dem FC Barcelona in der Champions League (am Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER) in Form zu kommen. Karim Adeyemi brachte den BVB in Halbzeit eins in Führung. Der schnelle Flügelstürmer ließ Kübler erst ins Leere laufen und traf dann wuchtig ins kurze Eck. Torhüter Florian Müller sah dabei nicht gut aus. Beim 0:2 hatte Müller denn Pech, als der Schuss von Carney Chukwuemeka für ihn unhaltbar abgefälscht wurde.