BVB startet mit Sieg in Woche der Wahrheit

Die Dortmunder gewinnen beim Lieblingsgegner in Freiburg. Nun warten Barcelona und die Bayern.

Borussia Dortmund hat sich mit einem Sieg beim Lieblingsgegner jede Menge Selbstvertrauen vor dem Königsklassen-Kracher bei der Startruppe des FC Barcelona geholt. Der BVB gewann am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga überzeugend 4:1 (1:0) beim SC Freiburg und hat trotz einer bisher wechselhaften Saison seine Europacup-Chancen gewahrt.

Karim Adeyemi (34.), Carney Chukwuemeka (52.) mit seinem ersten Bundesligator sowie die Joker Serhou Guirassy (68.) und Jamie Gittens (78.) trafen für die Dortmunder, die ihren siebten Dreier in Folge gegen den Sport-Club holten. Daran änderte auch der Gegentreffer von Maximilian Eggestein (88.) nichts mehr. Im Viertelfinale der Champions League müssen die Westfalen am Mittwoch bei den Katalanen von Trainer Hansi Flick antreten, drei Tage später steht der „Bundesliga-Klassiker“ bei Bayern München auf dem Programm. Die Freiburger warten seit fünf Partien auf einen Sieg.

„Wir wissen, wie die Situation in der Tabelle ausschaut. Wir müssen das Spiel erst einmal spielen und hoffentlich auch gewinnen, um dann weiterschauen zu können“, sagte Dortmunds Trainer Niko Kovac kurz vor dem Anpfiff bei Sky: „Was am Mittwoch oder am nächsten Samstag kommt, ist total unwichtig.“