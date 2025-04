Der Trainer-Markt der Bundesliga ist alarmiert

Sportlich mit Bayern und dem BVB bei der neuen XL-Weltmeisterschaft der Vereine in den USA. Aber eben auch auf dem Trainer-Markt. Die Branche ist alarmiert, es kommt gerade mächtig Bewegung rein.

Alonso weg?

In Leverkusen bewerten sie längst mögliche Nachfolger. Sebastian Hoeneß, den die Klubchefs sehr schätzen, hat seinen Vertrag in Stuttgart langfristig und ohne Ausstiegsklausel verlängert.

In Bremen zögert Ole Werner, den viele Experten für einen Top-Trainer der Zukunft halten, mit einer Vertragsverlängerung. Wie Sky berichtet, besitzt Werner für diesen Sommer eine Ausstiegsklausel.

RB Leipzig: Flirtet Klopp mit Blessin?

Bei RB Leipzig ist auch Jürgen Klopp in die Trainersuche eingebunden. Der Fußballchef des Konzerns soll unter anderem von St. Paulis Alexander Blessin angetan sein.

Der 51-Jährige arbeitete bereits über acht Jahre für RB Leipzig und machte anschließend sowohl in Belgien als auch jetzt bei St. Pauli auf sich aufmerksam, mit einer klaren sportlichen Handschrift, natürlicher Autorität und erfrischend unaufgeregter Arbeitsweise.

In Wolfsburg und Hoffenheim könnten zwei weitere interessanten Cheftrainerposten frei werden. Auch wenn offiziell noch nichts verkündet wurde, deuten einige Entwicklungen der vergangenen zwei Wochen darauf hin.

Großes Interesse an Kwasniok

Die Hoffenheimer, ist deutlich zu hören, seien stark an Lukas Kwasniok interessiert, der seinen Abschied vom SC Paderborn verkündete . Im Winter wäre Kwasniok schon gerne zum HSV gewechselt, doch Paderborn ließ ihn nicht.

Beim VfL Wolfsburg fällt, wie in Leipzig, der Name Blessin immer wieder. Das liegt auch daran, dass der gebürtige Stuttgarter ein Bekenntnis zum FC St. Pauli bisher vermieden hat. Die Chance hatte es zuletzt mehrfach gegeben. Blessins Vertrag in Hamburg läuft noch über zwei Jahre, der Verein hat knapp 750.000 Euro Ablöse für ihn gezahlt.