Bayern-Boss: Wir können uns Wirtz-Transfer leisten!

Das Festgeldkonto des FC Bayern ist nicht mehr so prall gefüllt wie früher. Für einen Toptransfer würde es aber reichen, erklärt der Bayern-Boss.

Wirtz? „Bayern will immer die besten Spieler in Deutschland“

Dass der Klub-Patron offen schwärmte, er träume von Wirtz im Bayern-Trikot, sieht Dreesen als legitim an. „Träume darf man immer äußern“, meinte er, und: „Eines ist bekannt: Der FC Bayern will immer die besten Spieler in Deutschland bei sich haben.“