Eberl rechnet mit Musiala-Ausfall gegen Inter

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl rechnet mit einem Ausfall von Jamal Musiala mindestens für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen Inter Mailand. „Wir untersuchen jetzt mal und schauen dann. Aber es sieht jetzt nicht so brillant aus, für Dienstag wird es nicht reichen“, sagte Eberl nach dem 3:1-Sieg beim FC Augsburg.