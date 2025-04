"Definitiv": Max Eberl mit neuer Ankündigung zu Müller im Dopa

Thomas Müllers Zeit als Bayern-Spieler wird im kommenden Sommer zu Ende gehen. Sportvorstand Max Eberl stellt dem 35-Jährigen aber eine andere Position in Aussicht.

Thomas Müllers Zeit als Bayern-Spieler wird im kommenden Sommer zu Ende gehen. Sportvorstand Max Eberl stellt dem 35-Jährigen aber eine andere Position in Aussicht.

„Wir haben mit Thomas eine Beziehung, und wenn er Bock dazu hast, dann soll er gerne dem Verein erhalten bleiben. Es wird definitiv so sein, dass er künftig etwas beim FC Bayern machen wird“, sagte Eberl am Sonntag.

Eberl: „Verstehe, dass Thomas enttäuscht war“

Müller hatte am Samstagvormittag bekannt gegeben, dass sein im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Eberl klärte bei SPORT1 über die Hintergründe der Entscheidung auf - und räumte dabei eigene Fehler ein.

„Am langen Ende kann man sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich so euphorisch war. Ich verstehe auch, dass Thomas mit diesem Gefühl in dieses Gespräch gegangen ist und am Ende enttäuscht war“, sagte Eberl.