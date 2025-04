Ein doppelt fataler BVB-Fehleinkauf?

BVB-Star Couto weiterhin auf Formsuche

Dabei sollte ihm die offensivere Position als Schienenspieler mit drei Innenverteidigern hinter sich eigentlich entgegenkommen – also genau die Rolle, die er gegen Mainz ausfüllte. Schon in der Vergangenheit galt immer: Genau hier liegen Coutos Stärken.

„Das ist ein Fehleinkauf“

In 26 Spielen stand der viermalige brasilianische Nationalspieler bislang auf dem Platz. Seine einzige Torbeteiligung steuerte Couto in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck bei.

„Er ist immer noch nicht richtig angekommen beim BVB“, stellt Müller fest und zweifelt an der Sinnhaftigkeit des Transfers : „Fehleinkauf würde bedeuten, dass du die Hoffnung schon aufgegeben hast. Ich habe das Gefühl, es bessert sich nicht. Im Gegenteil. Da bin ich schon fast so weit, zu sagen: Das ist ein Fehleinkauf.“

„Sportlich und wirtschaftlich war das keine gute Idee“

„Der wurde auch schon als Flop abgestempelt und war in dieser Spielzeit - nach einer schwierigen ersten Saison - vor seiner Verletzung mit der beste Dortmunder“, wirft er ein: „Nmecha ist zweifelsohne ein Versprechen für die Zukunft – beim BVB und auch in der Nationalmannschaft.“

Doch auch der SPORT1-Reporter äußert Bedenken an Couto: „Nmecha hatte aber auch in seinen schlechten Zeiten Momenten, in denen er seine Klasse aufblitzen hat lassen. Das konnte Couto noch fast überhaupt nicht. Deshalb bin ich mir sicher, dass sie auch intern Zweifel an diesen Transfer haben. Nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich war das keine gute Idee.“