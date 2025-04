Eine Bundesliga-Legende, wie sie heute undenkbar ist

Heute vor zwei Jahren starb Hans „Buffy“ Ettmayer - der trotz beziehungsweise wegen seines Übergewichts zu einem Fußball-Idol in Österreich und Deutschland wurde.

„Ich habe keinen Revue-Körper, aber ich kann Fußball spielen“

Der gebürtige Wiener war 1,72 Meter klein, wog aber schon zu aktiven Zeiten rund 85 Kilo. „Die Wuchtbrumme aus Ottakring“ aß am liebsten „Steaks bedeckt mit soviel Sauce Béarnaise, dass kein Fleisch mehr zu entdecken war“, notierte das Magazin 11 Freunde mit merklicher Bewunderung für Ettmayers „freche Unvernunft“.

Den Spitznamen „Buffy“ bekam Ettmayer bei Wacker Innsbruck, wo der Mittelfeldspieler seinen Durchbruch gefeiert hatte. In der Heimat von Trainer Leopold Stastny aus der damaligen Tschechoslowakei bedeutet „Buffy“ so viel wie „Dickerchen“.

Klublegende in Innsbruck und Stuttgart

In der Tat hatte Ettmayer besondere Talente, die seine körperlichen Nachteile ausglichen: Er war technisch begabt, hatte zahlreiche Tricks und enorme Schusskraft im Repertoire.

In Innsbruck stieg der junge Ettmayer zum Publikumsliebling und zur Klublegende auf, indem er Anfang der Siebziger maßgeblich an den ersten großen Titeln des Vereins beteiligt war: Er war Siegtorschütze, als Wacker 1970 den Pokal gewann, 1971 folgte der Meistertitel.

Im selben Jahr wechselte Ettmayer zum VfB Stuttgart, wo er in 97 Bundesliga-Spielen 34 Tore schoss - und sich im WM-Jahr 1974 gegen Eintracht Frankfurt mit dem 10.000 Tor der Bundesliga in den Geschichtsbüchern verewigte .

Ausklang im Amateurbereich

In seiner letzten Saison für den VfB 1974/75 stieg Ettmayer zum Kapitän auf, erlebte aber dann einen sportlichen Abschwung: Seine Torquote ließ nach, er wurde nicht mehr regelmäßig eingesetzt, der damalige Coach Albert Sing rieb sich an ihm.

Zur Legende wurde folgender Dialog der beiden: „ Buffy, du spielst nicht, du bist zu dick “ - „ Ich war schon immer so. “ - „ Es gibt Bilder von dir, da warst du dünner “ - „ Die sind wahrscheinlich mit einer Schmalfilmkamera gemacht. “

Am Ende der Saison stieg der VfB ab, Ettmayer wechselte zum HSV, wo er zwar die formell größten Erfolge seiner Karriere feierte (DFB-Pokal 1976, Europapokal der Pokalsieger 1977), aber unter Coach Kuno Klötzer nur unregelmäßig zum Einsatz kam.

In seinen letzten Karriere-Jahren spielte Ettmayer für den FC Lugano in der Schweiz, den Freiburger FC in der 2. Bundesliga und die Amateurklubs 1. Göppinger SV und SpVgg Rommelshausen, wo er jeweils Spielertrainer war.