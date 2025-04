"Entscheidungen, die hart sind": Schuster hat Qual der Wahl

Ein weitestgehend vollständiger Kader beschert Julian Schuster im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga die Qual der Wahl - den Kampf um die Plätze in der Startelf sieht der Coach des SC Freiburg aber positiv.

„Es sind Entscheidungen, die hart sind“, sagte der 40-Jährige am Donnerstag vor dem Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Wir haben gerade viele Jungs, die fit sind, die in der Lage sind, zu spielen“, erklärte Schuster, warum er zuletzt etwa auf Kapitän Christian Günter verzichtet hatte, „ich betrachte das als positive Ausgangssituation.“