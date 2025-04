Er beeindruckt sogar Kroos

Kroos-Brüder loben Smith: „Orchestriert das ganze Ding“

„Aus einer guten Mannschaft hat einer herausgeragt: Eric Smith“, schwärmte vor allem Felix Kroos. „Er hat das ganze Ding von St. Pauli orchestriert. Alles, was ein Sechser braucht: Gute Zweikämpfe, gutes Stellungsspiel, Bälle abgefangen, aber auch gut am Ball, gute Lösungen gefunden und beide Mannschaftsteile zusammengehalten.“

Smith trug gegen Leverkusen in Abwesenheit des verletzten Kapitäns Jackson Irvine erstmals in der Bundesliga die Binde. „Ich habe versucht, so zu spielen wie sonst auch. Ich wollte Jacko so gut wie möglich vertreten“, sagte Smith.