"Er hat das Thema sofort abgeräumt": Klartext von Eintracht-Boss zu Krösche

Der umworbene Sportvorstand Markus Krösche wird nach Worten von Eintracht-Präsident Mathias Beck in Frankfurt bleiben.

Eintracht Frankfurt kann auch in Zukunft mit Sportvorstand Markus Krösche planen.

Krösche wurde trotz laufenden Vertrags bis 2028 unter anderem mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und dem AC Mailand in Verbindung gebracht.

Krösche: „Ich fühle mich total wohl“

Nachdem er im April 2021 RB Leipzig verlassen hatte, heuerte Krösche zur Saison 2021/22 bei den Frankfurtern an.

In dieser Saison haben die Frankfurter gute Chancen, sich ein weiteres Mal für die Königsklasse zu qualifizieren.

Krösche mit Transferpolitik erfolgreich

Mit dem Verkauf von Randal Kolo Muani an Paris Saint-Germain und Omar Marmoush an Manchester City wurden insgesamt knapp 180 Millionen Euro in die Kassen des Klubs gespült. Beide Spieler holte Krösche ablösefrei.