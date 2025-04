FC Bayern: Kane lacht über eigene Titellosigkeit

„Vielleicht würde es ein paar Leute davon abhalten, darüber zu reden, dass ich noch keinen Titel gewonnen habe“, sagte der 31-Jährige bei Absolut Fußball, dem Fußball-Portal von Home of Sports, auf die Frage, was ihm der Meistertitel mit dem FC Bayern bedeuten würde.

Kane noch ohne Titel

Im Herbst auch in der Champions League. Dort will Kane den Fans nach dem Viertelfinal-Aus in dieser Spielzeit gegen Inter Mailand (1:2/2:2) im nächsten Jahr etwas „zurückzugeben. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in der Champions League stärker zurückkommen werden.“