FC Bayern: Musiala verrät Comeback-Plan

Der derzeit verletzte Jamal Musiala hat den Fans des FC Bayern eine baldige Rückkehr auf den Platz in Aussicht gestellt. „Ich habe am ersten Tag nach meiner Verletzung mit der Arbeit am Comeback begonnen und so weit läuft alles nach Plan. Ich habe ein großes Ziel: die Klub-WM“, verriet der 22-Jährige bei der Sport Bild.