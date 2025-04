FC Bayern legt im Titelrennen vor

Der FC Bayern dreht in Heidenheim auf und legt im Meisterschaftsrennen gegen Leverkusen vor. Michael Olise zieht an Florian Wirtz vorbei.

Harry Kane (13.), Konrad Laimer (19.), Kingsley Coman (36.) und Joshua Kimmich (56.) sorgten für den klaren Bayern-Sieg am Samstagnachmittag. Durch seine Vorlage zum Führungstreffer von Kane zog Michael Olise an Leverkusen-Star Florian Wirtz vorbei. Der Franzose hat nun elf Assists auf dem Konto - Wirtz liegt bei zehn.

Kane motiviert

Für die Bayern, die in der vergangenen Saison beim FCH noch 2:3 verloren hatten, geht es am Samstag gegen Mainz weiter. Ein schwacher FCH, der im Abstiegskampf nach der dritten Niederlage in Folge weiter kräftig zittern muss, ist schon am Freitag im Derby in Stuttgart gefordert.