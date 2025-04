FC Bayern: Warum Eberl den Kuschelkurs pflegt

Max Eberl sitzt wieder fester im Sattel, trotzdem sparen manche Beobachter nicht an Kritik. Der Sportvorstand sei hinter den Kulissen zu zahm. Eine Marschroute, die aber ihre Gründe hat.

Max Eberl sitzt wieder fester im Sattel, trotzdem sparen manche Beobachter nicht an Kritik. Der Sportvorstand sei hinter den Kulissen zu zahm. Eine Marschroute, die aber ihre Gründe hat.

Max Eberl ist weiterhin gefordert. Zwar konnte der Sportvorstand des FC Bayern zuletzt wieder mehr überzeugen und bekam von Klub-Patron Uli Hoeneß via Welt am Samstag „gute Arbeit“ bescheinigt, trotzdem wirkt die Kritik weiter nach.

So zum Beispiel im STAHLWERK Doppelpass, wo unter anderem die vermeintlich zu weiche Marschroute des 51-Jährigen in den zurückliegenden Vertragsverhandlungen diskutiert wurde. Der Vorwurf: Eberl habe die Spieler in dieser Saison zu wenig kritisiert und mit Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Jamal Musiala zu spät klare (finanzielle) Grenzen gezogen.