Frankfurt nach Pleite in Bremen: "Müssen Kopf hochbringen"

Die Niederlage in Bremen wurmt die Eintracht. Der volle Fokus gilt nun dem Europacup-Viertelfinale bei Tottenham Hotspur.

Nach dem „wirklich nicht guten Tag“ in Bremen fiel es Dino Toppmöller nicht leicht, den Blick auf das nahende Europacup-Highlight zu werfen. „Im Moment ist es schwierig, über eine gewisse Vorfreude zu sprechen“, sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt nach dem schwachen Auftritt seiner Mannschaft beim 0:2 (0:1) bei Werder Bremen.

Mit Blick auf das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag bei Tottenham Hotspur gelte es laut Toppmöller nun, "die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann wird die Vorfreude morgen oder übermorgen kommen".

Mit der Generalprobe in Bremen war beim Tabellendritten niemand wirklich zufrieden. Zum einen schmolz der Vorsprung auf die fünftplatzierten Leipziger im Kampf um die Champions League auf drei Zähler. Zum anderen stand am späten Samstagabend die Gewissheit, dass sich die Eintracht deutlich steigern muss, um in London zu bestehen.