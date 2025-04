Bundesliga: Freiburg schockt Gladbach spät

Gladbach ist Freiburgs Lieblingsgegner

Kleindienst abgemeldet

Schon nach einer Viertelstunde ging es hoch her: Erst lenkte der in die Startelf zurückgekehrte Günter eine Hereingabe von Franck Honorat ins eigene Netz. Fast im Gegenzug ließ Osterhage den Gladbacher Schlussmann Tiago Pereira Cardoso alt aussehen. Der Keeper, am Montag 19 Jahre alt geworden, konnte den eher ungefährlichen Kopfball nicht parieren.

Gladbach reagierte mit Dauerdruck. Viele Angriffe gingen über Florian Neuhaus, der kurzfristig Rocco Reitz ersetzte und erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf stand. Immer wieder suchte die Borussia Tim Kleindienst, doch der Nationalspieler war in guten Händen. So war es Robin Hack, der bei einem Schuss an den Außenpfosten (37.) die größte Chance zu erneuten Führung hatte.