Wirtz zum FC Bayern? Freund reagiert - und lässt Fragen offen

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat auf die Spekulationen um einen möglichen Transfer von Leverkusens Jungstar Florian Wirtz gelassen reagiert. „Das gehört dazu, das ist das Business und Part of the Game. Es wurde viel spekuliert, nicht nur über Flo Wirtz“, sagte Freund vor dem Klassiker am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund.

Auch in diesem Fall hielt sich Freund am Freitag bedeckt. Der Klub habe schon „öfter gesagt, dass wir in Gesprächen mit Spielern sind, deren Verträge auslaufen, ob das Leroy Sané oder Eric Dier ist oder Thomas Müller war. Über Vertragsinhalte haben wir noch nie was gesagt“, so der Österreicher.