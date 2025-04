Hasenhüttl darf wohl bis Saisonende VfL-Coach bleiben

Der VfL Wolfsburg wird trotz seiner Negativserie mit Trainer Ralph Hasenhüttl in den Endspurt der Fußball-Bundesliga gehen. Der Coach werde auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg auf der Bank sitzen, betonte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz nach dem 2:2 (1:2) in Mainz: "Wir sind in der Endphase der Saison. Wir haben noch vier Spiele. Dann werden wir uns zusammensetzen und überlegen, was das Beste für den Klub ist."