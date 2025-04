Hasenhüttl hofft auf Turnaround mit Wolfsburg

Die Lage beim VfL Wolfsburg ist angespannt. Trainer Ralph Hasenhüttl will sich nicht beirren lassen.

Trainer Ralph Hasenhüttl will sich von der sportlichen Krise beim VfL Wolfsburg nicht aus dem Konzept bringen lassen. „Ich bin kein Freund von Aktionismus und in meiner Karriere als Trainer sehr oft durch solche Phasen gegangen“, sagte Hasenhüttl vor dem Gastspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky).