Einige Fragezeichen bei Bochum

Der VfL Bochum will die 0:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart "abschütteln".

Trainer Dieter Hecking vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum geht trotz akuter Abstiegsgefahr mit „einem guten Gefühl“ in die wichtige Partie gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER). „Die Mannschaft trainiert gut und jetzt muss diese Leistung ins Spiel übernommen werden“, sagte er am Donnerstag.