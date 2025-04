Hecking läutet Endspiele ein: "Scheißegal, wie"

SID 25.04.2025 • 13:24 Uhr Nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie soll gegen Union Berlin endlich mal wieder ein Sieg her. Die besondere Brisanz des Duells lässt Hecking kalt.

Trainer Dieter Hecking vom Bundesligisten VfL Bochum hat vor dem brisanten Wiedersehen mit Union Berlin den Fokus voll auf den Abstiegskampf gelegt. „Ich will mich damit nicht großartig beschäftigen“, der Feuerzeug-Eklat von Köpenick im Hinspiel sei vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) „kein Thema“ in der Mannschaft gewesen, sagte der 60-Jährige.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich denke schon, dass da eine Rivalität zustande gekommen ist, die vorher vielleicht gar nicht dagewesen ist. Es ist wie so ein Feuer, das immer noch lodert“, sagte Hecking mit Blick auf das Skandalspiel am 14. Dezember - und begrüßte, dass das Schiedsgericht die endgültige Entscheidung erst in der Woche nach dem direkten Aufeinandertreffen bekannt geben will. „Ich kann nur sagen, dass wir die Vorfälle im Hinspiel nicht verursacht haben. Ich gehe davon aus, dass das Urteil Bestand haben wird.“

Mit den zwei zusätzlichen Punkten am grünen Tisch wäre Bochum vor den letzten vier Spielen punktgleich mit dem 1. FC Heidenheim, der VfL habe den Sprung auf den Relegationsrang „nach wie vor selbst in der Hand“, sagte Hecking, der seiner Mannschaft unter der Woche gleich „mehrere Ansagen“ machen musste. „Cleverness, die müssen das lernen. Ich will gewinnen, darum geht es am Sonntag. Es ist mir scheißegal, wie, ob 1:0, 5:0 oder mit nur zehn Prozent Ballbesitz.“