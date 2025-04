Hecking: "Mit offenem Visier" nach Bremen

Für die Bochumer wird es im Abstiegskampf immer enger. Trainer Dieter Hecking will das "Momentum auf unsere Seite ziehen".

Trainer Dieter Hecking vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum will das Auswärtsspiel bei Werder Bremen mit „offenem Visier“ angehen. Am Samstag (15.30 Uhr) gehe es darum, „das Momentum auf unsere Seite zu ziehen“, sagte Hecking am Donnerstag.