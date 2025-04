Hecking streicht VfL-Star: "Im Training ist was passiert, das mir nicht gefallen hat"

Bochums Trainer Dieter Hecking hat Stürmer Myron Boadu aus dem Kader für das Bundesliga -Spiel gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag gestrichen.

„Wenn man die ganze Woche über so ein Thema redet, was wir nach Stuttgart aufgearbeitet haben - und dann hat mir halt gestern was im Training nicht gepasst und ihm nicht“, sagte Hecking vor der Partie bei Sky über den Niederländer: „Wenn sich jemand über die Mannschaft stellt, dann wird es kritisch.“