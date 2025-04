Hellseher Toppmöller: Doppelpack "ein bisschen kommen sehen"

Dino Toppmöller hat sich zum wiederholten Male als Hellseher hervorgetan. Den Doppelpack von Matchwinner Ansgar Knauff habe der Trainer von Bundesligist Eintracht Frankfurt "ein bisschen kommen sehen": "Ich habe am Donnerstag im Training gesagt, dass es Zeit wird für ein Tor", meinte Toppmöller nach dem 4:0 (1:0)-Sieg gegen Verfolger RB Leipzig.

Aber damit nicht genug: "Ich habe ihm dann gesagt, wenn du jetzt ein Tor schießt, machst du direkt zwei, weil du es einfach verdient hast", sagte der 44-Jährige. Schon in der Hinrunde hatte Toppmöller vor dem Sieg gegen Werder Bremen (1:0) Mario Götze mit einem Augenzwinkern als Torschützen vorhergesagt - und Recht behalten.

Nach Knauffs erstem Treffer, der die Eintracht auf die Siegerstraße brachte (21.), habe Toppmöller "in der Halbzeit nochmal wiederholt, dass er heute noch eins macht", schilderte er. Der quirlige Offensivspieler habe der Eintracht "in den letzten Wochen schon gefehlt, weil er diese Bereitschaft hat, was Defensivarbeit angeht und dieses Tempo nach vorne", sagte der Coach. Knauff hatte zwischenzeitlich wegen einer Knieverletzung pausieren müssen.