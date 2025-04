Hoeneß baut bei Union auf Undav

Undav hatte sich in den vergangenen Wochen in einem Tief befunden und war zudem krank gewesen. In den vergangenen sechs Partien spielte der 28-Jährige deshalb eine ungewohnte Nebenrolle beim VfB. Hoeneß hatte Undav deshalb schon in der vergangenen Woche verteidigt. "Er hatte eine herausragende Saison und sich in die Herzen der VfB-Fans gespielt, aber auch Sympathien in ganz Deutschland gewonnen. Das war ein Raketenstart. Da ist es automatisch so, dass der Erwartungsdruck steigt. Er hatte eine kurze Vorbereitung und eine Muskelverletzung. Es sind ein paar Faktoren, die man ihm zugute halten muss", hatte der VfB-Coach betont.