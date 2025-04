Klassenerhalt zum 85.: TSG will Hopp beschenken

Dietmar Hopp feiert am Samstag seinen 85. und die TSG Hoffenheim will den Mäzen mit dem vorzeitigen Klassenerhalt beschenken.

Die TSG Hoffenheim will sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nicht auf Rechenspiele einlassen. „Wir haben schon auch noch Druck“, sagte Trainer Christian Ilzer mit Blick auf das Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Borussia Dortmund, das noch ins internationale Geschäft strebt, und betonte: „Das Minimalziel Klassenerhalt ist definitiv noch nicht eingefahren, wir wollen das so schnell wie möglich erledigen.“