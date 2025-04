Ist der FC Bayern wirklich bereit?

Die Bayern-Defensive zeigt sich in völlig neuem Gewand. Gegen Augsburg gibt es Licht und Schatten, in der Champions League wartet eine andere Herausforderung. Ein Experiment schließt Max Eberl aus.

Die Bayern-Defensive zeigt sich in völlig neuem Gewand. Gegen Augsburg gibt es Licht und Schatten, in der Champions League wartet eine andere Herausforderung. Ein Experiment schließt Max Eberl aus.

Die Nachspielzeit lief bereits, als der Sieg des FC Bayern in Augsburg urplötzlich doch noch einmal ins Wanken geriet. Seit mehr als 30 Minuten spielten die Münchner nach einer umstrittenen Gelb-Roten Karte für FCA-Verteidiger Cedric Zesiger bereits in Überzahl, als sich dennoch eine riesige Lücke im Abwehrzentrum des Rekordmeisters auftat.

In letzter Sekunde war es Minjae Kim, der Mergim Berisha gerade noch so beim Abschluss störte, dass Bayern-Keeper Jonas Urbig ohne Probleme parieren konnte. Völlig fassungslos brüllte Kim im Anschluss seinen Mitspielern entgegen, wie zehn Augsburger kurz vor dem Abpfiff zu einer solchen Großchance kommen können.

Sechs Torschüsse gab Augsburg insgesamt ab, was einen Expected-Goals-Wert von 0,33 ergab. Dieser ist in erster Linie auf eine couragierte Leistung bis zum Platzverweis zurückzuführen.

Mit Inter wartet größere Herausforderung

Fragezeichen, ob Bayerns runderneuerte Defensive der Aufgabe am kommenden Dienstag gewachsen ist, gibt es dennoch.

Einiges spricht dafür, dass Kompany auch dann auf die Abwehrreihe aus Konrad Laimer, Eric Dier, Kim und Josip Stanisic zurückgreifen wird. Einzig Raphael Guerreiro, zuletzt angeschlagen und in den vergangenen Wochen formschwach, könnte auf der linken Seite wieder in die Mannschaft rücken.

Lob für Stanisic in ungewohnter Rolle

Stanisic, in ungewohnter, ihm jedoch nicht völlig fremder Position als Linksverteidiger aufgeboten, machte seine Sache in Augsburg ordentlich. Von Joshua Kimmich gab es für das Gezeigte ein Lob, er attestiert dem Kroaten „ein super Spiel. Er spielt auf einer ungewohnten Position und macht ein sehr gutes Spiel. Das ist genau das, was wir brauchen.“