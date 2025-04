Kane-Flaute: "Es ist schon eine kleine Formkrise"

Harry Kane steckt erstmals seit seinem Wechsel zum FC Bayern München in einer Torkrise. In den vergangenen acht Bundesliga-Partien traf der Engländer nur zweimal. Bei einer Gesamtbilanz von 78 Treffern in 86 Spielen für den Rekordmeister wirft die Torflaute der letzten Wochen einige Fragezeichen auf.