Kapitän Trimmel verlängert bei Union

Union Berlin hat seinen Fans vor dem anstehenden Jubiläum in der Fußball-Bundesliga ein besonderes Präsent beschert. Die Köpenicker verkündeten an Karfreitag die Vertragsverlängerung mit Kapitän und Publikumsliebling Christopher Trimmel.

Der 38-Jährige ist seit 2014 im Verein und geht in der kommenden Spielzeit in seine zwölfte Saison für die Eisernen. Trimmel, der Unions Weg aus der 2. Bundesliga bis in die Champions League mitmachte, kommt auf über 350 Spiele im Union-Trikot und ist aktiver Rekordspieler des Vereins.