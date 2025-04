"Kein guter Moment": Alonso lässt Zukunft weiter offen

Trainer Xabi Alonso hat seine Zukunft beim Double-Gewinner Bayer Leverkusen offengelassen. Am Karfreitag vermied der Spanier erneut ein Bekenntnis zu den Rheinländern über den Sommer hinaus. „Es ist kein guter Moment, um über die Zukunft zu sprechen. Wir sind in einem sehr wichtigen Moment in dieser Saison“, sagte Alonso, dessen Vertrag in Leverkusen bis 2026 läuft.