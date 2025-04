"Keiner mehr verdient": Hoeneß wünscht Kane die Meisterschaft

Die Münchner können am Wochenende ihre 34. Meisterschaft klarmachen. Für den englischen Starstürmer wäre es der erste Titel seiner Karriere.

Bayern München s Ehrenpräsident Uli Hoeneß wünscht keinem Spieler des Fußball-Rekordmeisters mehr die deutsche Meisterschaft als Harry Kane. „Wenn wir die Meisterschaft gewinnen sollten, was ich sehr hoffe, dann hat es keiner mehr verdient als er“, sagte Hoeneß bei Sky .

Er habe das Gefühl, so der 73-Jährige weiter, dass der Torjäger in den vergangenen Monaten „ein richtiger FC-Bayern-Spieler geworden“ sei: „Er kämpft, er arbeitet, er schießt unglaublich viele Tore, aber er arbeitet auch für die Mannschaft. Man spürt, dass er unbedingt diesen Titel gewinnen will.“

Bayern kann am Samstag Meister werden

Die Münchner können am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ihre 34. Meisterschaft klarmachen, sollten sie drei Punkte gegen Mainz holen und Verfolger Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg nicht gewinnen. Für den 31-jährigen Kane, der für den FC Bayern 80 Tore in 88 Pflichtspielen erzielt hat, wäre es der erste Titel seiner Karriere. In seiner Premierensaison für die Münchner im Vorjahr war er leer ausgegangen.